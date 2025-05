Fuscaldo: Giornata della Legalità, un murale dedicato ad Emanuela Loi scomparsa nell’attentato a Borsellino

- Advertisement -

FUSCALDO (CS) – I momenti salienti della Giornata della Legalità che giorno 16 maggio, si celebrerà a Fuscaldo saranno la scopertura del murale dedicato all’Agente della Polizia di Stato, Emanuela Loi, la premiazione dei vincitori del premio letterario Vittime di Mafia, esibizione degli alunni della scuola materna e primaria del plesso Marina e l’esposizione dei mezzi edelle attrezzature dei vari reparti della Polizia di Stato. Un evento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, del sindaco Giacomo Middea e dell’assessore alla Cultura e all’Istruzione Maria Luisa Santoro, che vedranno la partecipazione delle massime autorità della Polizia di Stato e di vari esponenti del mondo istituzionale calabrese.

Il programma del 16 maggio

Venerdì prossimo, 16 maggio, alle ore 17.30 presso il plesso scolastico di Fuscaldo Marina, la scopertura del murale dedicato all’Agente della Polizia di Stato Emanuela Loi, scomparsa nel tragico attentato al Giudice Paolo Borsellino, realizzato dal giovane artista locale Davide Zicarelli. Sempre qui, si svolgerà l’esibizione degli alunni della stessa scuola. E’ il quarto murale che viene realizzato all’interno dei vari plessi scolastici del comune di Fuscaldo, il primo anno dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino , il secondo al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il terzo alle vittime della strage di Nassirya con la figura del Brigadiere Coletta, “il Brigadiere dei bambini” ed ora la dedica ad Emanuela Loi. Nel corso dell’iniziativa si terrà anche la cerimonia di premiazione del premio letterario Vittime di Mafia, i cui vincitori sono stati decretati dalla giuria composta dalle insegnanti Lucia Carnevale e Barbara Molinaro e dal giornalista Giovanni Folino.

«Per Fuscaldo e per tutto il comprensorio – sottolineano il sindaco Middea e l’assessore Santoro – è un onore poter ospitare i vari reparti della Polizia di Stato, dopo aver ospitato nelle passate manifestazioni l’artista teatrale Giulio Cavalli, la Fanfara del decimo Reggimento Carabinieri “Campania” e l’esibizione dell’orchestra musicale e del coro dell’Istituto Comprensivo “Vienna da Fuscaldo” di Fuscaldo magistralmente diretti dal Maestro Giuliano Di Stilo»

“La nostra amministrazione crede fortemente nella legalità ed in un impegno quotidiano guidato dai valori e dagli ideali incentrati sulla legalità ed é per questo che, per il quarto anno consecutivo, diamo vita ad un evento importante e significativo, che coinvolge le scuole di Fuscaldo e dei comuni vicini. Infatti, uno dei nostri obiettivi é quello di sensibilizzare, le nuove generazioni, alla cultura della legalità e della lotta alla mafia. Nel corso degli anni sono stati ricordate figure importanti come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino , il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, le vittime della strage di Nassirya con la figura del Brigadiere Coletta detto “il Brigadiere dei bambini”, realizzando un murale a loro dedicato. Ora, la dedica é per il l’Agente della Polizia di Stato Emanuela Loi. Ringraziamo di vero cuore la Polizia di Stato per il sostegno offertoci e per regalarci l’emozione della presenza dei vari reparti. Per noi un vero onore, che ci riempie di gioia e di orgoglio”.