Fuscaldo: ferisce un uomo al volto durante una lite e poi minaccia i carabinieri, arrestato 40enne

Durante i festeggiamenti di San Francesco di Paola, il soggetto ha aggredito un uomo con un coltello e poi ha insultato e minacciato i militari

FUSCALDO (CS) – Momenti di tensione durante i festeggiamenti per San Francesco di Paola, qualche giorno fa, il 10 agosto scorso a Fuscaldo, dove un uomo di 40 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai Carabinieri per lesioni personali e minaccia a Pubblico Ufficiale. secondo quanto ricostruito, l’uomo – per futili motivi – avrebbe prima inseguito un altro cittadino impugnando un coltello, riuscendo a raggiungerlo e a colpirlo al volto, causandogli ferite giudicate guaribili in dieci giorni.

L’aggressore, una volta fermato dai militari dell’Arma, ha reagito rifiutandosi di fornire le proprie generalità e opponendosi alla perquisizione. In particolare, ha più volte rivolto minacce al Comandante della Stazione, nel tentativo di ostacolare l’attività di identificazione. I militari lo hanno arrestato in flagranza di reato e nella mattinata successiva si è tenuta l’udienza di convalida, al termine della quale l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

