Fuscaldo, dramma della solitudine: donna trovata morta in condizioni di abbandono e degrado

FUSCALDO (CS) – Una tragedia silenziosa nel cuore dell’estate, ha scosso la comunità tirrenica del Cosentino. Una donna di circa cinquant’anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento, in un complesso residenziale di Fuscaldo, in condizioni che fanno pensare a mesi di abbandono e solitudine. A scoprire il corpo ormai senza vita è stato il fratello, che ha contattato il numero di emergenza 112. Secondo quanto emerso il cadavere della donna sarebbe stato trovato a terra, tra i suoi escrementi, in uno stato igienico-sanitario di degrado; segno di una condizione fisica e psicologica compromessa da tempo.

Le prime ispezioni da parte del medico legale non hanno rilevato traumi compatibili con una morte violenta ma la procura avrebbe disposto il sequestro dell’abitazione e starebbe valutando la possibilità di eseguire sul corpo l’autopsia, per determinare con precisione le cause del decesso e stabilire da quanto tempo la donna fosse morta. Nel frattempo, le indagini sono in corso. Gli inquirenti stanno approfondendo la posizione del fratello. L’ipotesi al vaglio è quella di abbandono e omissione di soccorso.