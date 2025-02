Fuscaldo, bimbi vagano soli sulla statale 18: TSO per la madre, figli affidati al padre

- Advertisement -

FUSCALDO (CS) – Negli ultimi giorni un’altra vicenda di disagio riguardante minorenni, dopo quella avvenuto a Paola, si è verificata a Fuscaldo. Sebbene si tratti di episodi distinti, entrambe le situazioni risultano complesse e delicate.

A Fuscaldo, il sindaco Giacomo Middea ha preso un provvedimento urgente nei confronti di una donna residente della zona marina. I suoi figli, che frequentano entrambi la scuola elementare, sono stati visti recentemente mentre si aggiravano nei pressi della Statale 18 senza supervisione. A seguito dell’intervento del personale medico del 118, per la donna è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio. Secondo quanto emerso, il Tribunale dei minori ha deciso di affidare i bambini al padre, ritenendo che la madre non fosse in grado di prendersene adeguatamente cura. Su questo episodio era già intervenuta anche la polizia municipale, che aveva notato i due minorenni lungo il ciglio della statale, destando preoccupazione per la loro sicurezza.