Mare e depurazione. Dalla Regione 275mila euro al comune di Fuscaldo, 220 a Diamante

FUSCALDO (CS) – Finanziamenti regionali per ammodernare i sistemi di depurazione e intervenire in caso di criticità. In quest’ottica si legge lo stanziamento di circa 500mila euro della Regione Calabria ai comuni di Fuscaldo e Diamante sul Tirreno cosentino. In particolare, a Fuscaldo, sono state destinate 275mila euro per intervenire sull’impianto di depurazione e tutte le reti ad esso connesse.

“Ulteriori somme, che si vanno ad aggiungere a quelle già stanziate, che consentono di ammodernare e rendere più efficiente il nostro depuratore, intervenendo anche sulla rete fognaria e sulle stazioni di sollevamento, molte delle quali risultavano obsolete” spiega in una nota l’amministrazione Comunale.

“Un nuovo finanziamento – si legge ancora- per il quale non si può non ringraziare il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto e l’intero governo calabrese. “La vicinanza e, soprattutto, la collaborazione con la regione si tramuta in atti concreti ed in sostegni importanti per la nostra comunità. C’è grande attenzione verso Fuscaldo e molta sensibilità nello starci a fianco e nell’aiutarci a combattere sfide imponenti, come quella, appunto, della depurazione e della tutela dell’ambiente. Sfide che, da soli, i comuni non potranno mai neanche combattere” – sono le parole del sindaco Giacomo Middea e dell’assessore all’ambiente Innocenzo Scarlato, che concludono: “Restiamo ora in attesa della conclusione degli iter avviati dal nostro ufficio tecnico e dell’inizio dei primi strategici ed importantissimi interventi sul nostro depuratore”.

Per Diamante, comune bandiera Blu, sono state destinate 220mila euro. Si tratta di somme, spiegano dal Comune dell’Alto Tirreno, finalizzate a fronteggiare eventuali criticità del comparto fognario e/o depurativo per la stagione balneare 2023.