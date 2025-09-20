HomeTirreno

Fuscaldo: 500mila euro dal MASE per l’efficientamento energetico di tre edifici comunali

Finanziamento a fondo perduto per installare impianti fotovoltaici, pompe di calore e infissi ad alta efficienza. Middea: "Un impegno mantenuto per lo sviluppo sostenibile"

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

FUSCALDO (CS) – Il Comune di Fuscaldo ha ottenuto 500mila euro dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) nell’ambito dell’avviso pubblico C.S.E. 2025. Le risorse, completamente a fondo perduto, saranno investite nell’immediato per l’efficientamento energetico di tre immobili comunali. Un importante finanziamento per la sostenibilità ambientale del centro tirrenico.

A beneficiare degli interventi saranno la Delegazione Municipale Marina, la Scuola Cariglio e la Scuola Media del centro storico. Il decreto di concessione, datato 3 settembre 2025 e comunicato ufficialmente al Comune il 17 settembre, prevede un ampio piano di riqualificazione per ridurre i consumi, abbattere le emissioni e promuovere un utilizzo più razionale dell’energia.

Il progetto, coordinato dal dirigente del settore Lavori Pubblici ing. Paola Di Stio con la collaborazione dell’Esperto Gestione Energia arch. Francesco Campana, prevede:

– l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici;
– l’adozione di pompe di calore e sistemi di relamping;
– la sostituzione degli infissi con soluzioni ad alta efficienza energetica;
– l’integrazione di tecnologie ibride per ottimizzare i consumi.

Il sindaco Giacomo Middea ha accolto con soddisfazione la notizia: “È un risultato concreto che conferma l’impegno della nostra amministrazione nel promuovere lo sviluppo sostenibile. Questo intervento, insieme a quello sull’intera rete di illuminazione pubblica che partirà a breve, segna una svolta nella gestione efficiente del patrimonio comunale”. Parallelamente, l’Amministrazione ha già avviato le procedure per ulteriori interventi su altri edifici pubblici, grazie agli incentivi del GSE – Conto Termico, consolidando una strategia che punta a un futuro più verde e responsabile per la comunità di Fuscaldo.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

truffa anziana 02

Si finge la figlia e truffa un’anziana. I carabinieri risalgono all’autore: un 50enne calabrese

Calabria
MONTEFORTE IRPINO – Ha telefonato a un’anziana di oltre 80 anni fingendosi la figlia, raccontando di trovarsi in gravi difficoltà economiche e riuscendo così...
GOM inaugurata radiologia pronto soccorso

Al GOM inaugurata l’area di radiologia del pronto soccorso. Il Commissario: «Cambiamento epocale»

Calabria
REGGIO CALABRIA - Il pronto soccorso del GOM, l'ospedale di Reggio Calabria amplia il proprio parco tecnologico dotandosi di apparecchiature che garantiranno una presa...
Stazione di Paola treni

«Trenitalia vende biglietti per treni che non esistono». Il caso del regionale 5599 Paola-Cosenza

Area Urbana
COSENZA – Compri un biglietto online del treno Paola-Cosenza, arrivi in stazione e scopri che il convoglio che devi prendere non esiste. È quanto denuncia...
Colonnello Francesco Ferace

Cosenza, i Templari Federiciani ricordano il Generale Francesco Ferace nel giorno del suo compleanno

Area Urbana
COSENZA – Oggi Francesco Ferace avrebbe compiuto 66 anni. Nato il 20 settembre 1959, il Generale dei Carabinieri si è spento prematuramente tre anni...
Coni Campo Scuola Polio staffetta evento

“Un giro di pista per la Polio”, l’evento di solidarietà del Rotary Foundation al...

Area Urbana
COSENZA – La lotta per l'eradicazione della poliomielite nel mondo prosegue senza sosta e la Commissione Polio Plus del Rotary Club Mendicino Serre Cosentine...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37401Area Urbana22516Provincia19914Italia8035Sport3876Tirreno2966Università1470
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

gutavo garrafa invincibili apulia
Area Urbana

Il regista cosentino Garrafa trionfa ancora all’Apulia Web Fest: “Gli Invincibili”...

COSENZA - Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con Okus Kero, il regista e autore cosentino Gustavo Garrafa torna a far parlare di...
raduno bandistico mendicino
Provincia

Musica bandistica, domani il 1° Raduno “Città di Mendicino”: tradizione, cultura...

MENDICINO (CS) - Domenica 21 settembre, Mendicino si trasformerà in un centro di riferimento della musica bandistica, unendo la magia del suo territorio, la...
unioncamere calabria a Lamezia Terme
Calabria

Unioncamere Calabria fa il punto su opere strategiche, portualità turistica e...

LAMEZIA TERME – Le infrastrutture come leva per lo sviluppo economico e turistico della Calabria: è il tema centrale dell’evento “Le infrastrutture a servizio...
rino gaetano - brunori - sandokan
Calabria

Sandokan, Rino Gaetano e Brunori Sas: la Calabria protagonista alla Festa...

ROMA - Soffia vento di Calabria sulla ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025. Saranno...
Assessore Filippo Pietropaolo
Calabria

Regione Calabria, 26 nuovi ingressi grazie alla mobilità esterna tra pubbliche...

CATANZARO – La Regione Calabria punta sul rafforzamento della propria macchina amministrativa e sul rientro dei professionisti calabresi attraverso il meccanismo della mobilità esterna...
Bus AMC
Calabria

Controllore aggredito su un autobus finisce al Pronto Soccorso. La condanna...

CATANZARO – Questa mattina, intorno alle 8:40, un verificatore dell’AMC Spa, l’azienda del trasporto pubblico di Catanzaro, è stato brutalmente aggredito da un passeggero...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA