Furto in un supermercato ad Amantea, ladri vanno via con i soldi ed un furgone

AMANTEA (CS) – Un colpo evidentemente pianificato nel dettaglio, quello compiuto nella notte tra lunedì e martedì ad Amantea, centro del tirreno Cosentino. Persone ancora non identificate, forse 3 o 4, secondo quanto ricostruito sono riuscite ad entrare in un supermercato della cittadina tirrenica. Poi hanno portato via il bottino, i soldi che erano nelle casse, che non è stato ancora quantificato ma si aggirerebbe sui cinquantamila euro e si sono dati alla fuga, utilizzando un furgone dello stesso supermercato. Sul caso indagano i carabinieri che stanno visionando con attenzione le telecamere della zona.