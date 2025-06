Furto alla stazione di Paola: colpo fallito grazie all’allarme, ma cresce la preoccupazione per la sicurezza

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Un nuovo episodio di microcriminalità sulla costa tirrenica calabrese. Nella notte tra sabato e domenica, un individuo si è introdotto furtivamente nel bar della stazione ferroviaria ed avrebbe portato via pochi oggetti prima di darsi alla fuga, messo in fuga dal sistema d’allarme e dalla videosorveglianza.

Un tentativo di furto, compiuto in pochi minuti, in piena notte ma quando è scattato il sistema di sicurezza collegato con l’area di competenza della Polizia Ferroviaria, è fuggito. Ora al vaglio ci sono le telecamere di sorveglianza, interne ed esterne, che hanno ripreso l’intera azione. Purtroppo non è un caso isolato in quanto negli ultimi mesi, lungo il tratto tirrenico si sono registrati diversi furti e atti di vandalismo.