Fratelli morirono sulla SS 18: risarcimento per la famiglia di Fiumefreddo dopo 8 anni

PAOLA (CS) – L’incidente stradale si verificò ad ottobre 2014. Due persone, fratelli G.D.L. di 83 e P.D.L. di 77, morirono a causa di un terribile impatto all’incrocio pressi del bar “L’Ancora“, a Fiumefreddo Bruzio. Ora, a distanza di 8 anni, la famiglia di Fiumefreddo Bruzio ha ottenuto un risarcimento grazie alla difesa di un giovane avvocato, Vincenzo Santoro, del foro di Paola. Otto anni di lotta senza intravedere alcuna speranza di risarcimento.

La famiglia delle due vittime, composta da 13 persone, aveva perso quasi ogni fiducia nel sistema legale ma ha poi deciso di affidarsi all’avvocato Vincenzo Santoro il quale, dopo soli otto mesi dal conferimento del mandato, ha ottenuto il risultato che i familiari meritavano dopo la tragica vicenda.

L’avv. Santoro, esperto nella trattazione di sinistri stradali, ha espresso sincera soddisfazione per il risultato ottenuto: “Ho iniziato un’approfondita indagine legale, effettuando diverse perizie cinematiche, raccogliendo prove e testimoni per dimostrare la ragionevolezza delle richieste avanzate dai miei assistiti. Tenacia e dedizione hanno portato risultati tangibili. La soddisfazione più grande è aver dato una nuova speranza per la numerosa famiglia”.