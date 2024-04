PAOLA – Sarà Rocco Hunt il cantante che si esibirà in Piazza a Paola in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Francesco. Il concerto gratuito del talentuoso rapper si terrà a partire dalle 22 in piazza IX Novembre giovedì 2 maggio. Nel vasto panorama della musica italiana, pochi artisti sono riusciti ad emergere con un impatto tanto potente e autentico quanto Rocco Hunt, rapper che ha conquistato il pubblico con la sua abilità artistica ma anche il suo impegno sociale, come quando ad agosto si presentò all’ospedale Santobono di Napoli cantando per i piccoli pazienti ricoverati.

Con testi che esplorano temi come l’identità, la giustizia sociale e l’amore per la propria terra, Rocco Hunt ha fatto della sua musica un ponte tra le esperienze personali e universali. Uno degli aspetti più distintivi della sua musica è la sua capacità di fondere il dialetto napoletano con il linguaggio contemporaneo, creando un suono unico e immediatamente riconoscibile. Nei suoi testi, Hunt dipinge vivide immagini della vita quotidiana nel Sud Italia, affrontando temi come la lotta contro l’oppressione, la ricerca di speranza e il potere della resilienza. Oltre al suo impegno sociale, Rocco Hunt ha dimostrato di essere un artista versatile, capace di spaziare tra generi musicali e collaborazioni eterogenee. Ha lavorato con artisti di diverse tradizioni musicali, dall’hip-hop al pop, dimostrando una versatilità e una creatività che lo rendono unico nel panorama musicale italiano.



Rocco Hunt da “Nu juarnu buono” al nuovo singolo “Musica Italiana”

La sua esplosione musicale nel 2013 con l’uscita del singolo “Nu juorno buono”, che ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Il brano, caratterizzato da un ritmo coinvolgente e da testi toccanti, ha stabilito Rocco Hunt come una delle voci più autentiche e riconoscibili della scena rap italiana. Da allora, ha continuato a sfornare successi, collaborando con artisti di spicco e guadagnandosi numerosi premi e riconoscimenti. L’ultimo singolo dell’artista, uscito poche giorni fa, si chiama Musica Italiana ed è una dedica dell’artista alla bellezza della musica italiana, elemento fondamentale del nostro patrimonio culturale, amata e apprezzata in tutto il mondo. Rocco racconta la forza gentile e irresistibile con cui una musica italiana ascoltata all’improvviso è in grado di riportare a casa, e non importa che tu sia uno studente in Erasmus, un lavoratore che ha dovuto cercare fortuna altrove o, come nella canzone, una coppia che sta costruendo il proprio futuro lontano da casa.