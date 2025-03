Falconara Albanese, si dimettono 4 consiglieri. Decade il sindaco Francesco Candreva

- Advertisement -

FALCONARA ALBANESE (CS) – Nel comune di Falconara Albanese si dimettono 4 consiglieri di maggioranza e, di fatto, sfiduciano il sindaco Candreva che decade. L’annuncio è arrivato sui social con una lettera firmata dai consiglieri Matteo Capitano, Monica Candreva, Monica Frangella e Benito Parisi che hanno così motivato quella che definiscono una “decisione tanto sofferta quanto difficile” per una “fallimentare gestione amministrativa della Giunta comunale“, il gruppo di “Falconara nel Cuore” praticamente sfaldato che ha portato ad una una frattura insanabile.

«Cari concittadini, con questo post vi informiamo che i sottoscritti hanno presentato, in data odierna, le proprie dimissioni dal ruolo di Consiglieri comunali, contestualmente ai due Consiglieri di minoranza del gruppo “Uniti per Falconara”. Ciò comporta lo scioglimento del Consiglio comunale di Falconara Albanese».

«Sono state molteplici le ragioni che hanno condotto a questa decisione, tanto difficile quanto sofferta: la fallimentare gestione amministrativa della Giunta comunale; il venir meno della coesione all’interno del gruppo di maggioranza “Falconara nel Cuore”, che ha minato le basi di un confronto costruttivo; ill fatto che le principali decisioni politiche e amministrative, che avrebbero dovuto passare al vaglio del gruppo, siano diventate prerogativa esclusiva della Giunta comunale; il venir meno della fiducia reciproca; la totale chiusura nei confronti dei nostri ripetuti tentativi volti a recuperare l’unità del gruppo; la delegittimazione delle nostre figure e il mancato riconoscimento dei nostri meriti».

«Non è questa la sede per una disamina dettagliata di fatti e circostanze. Per tutto questo ci sarà tempo. Quanto suddetto, però, ha contribuito a creare una frattura insanabile. Consapevoli delle difficoltà che questa decisione comporterà, auspichiamo per Falconara un futuro politico teso al perseguimento del bene comune. Grazie per il sostegno.

Ad maiora»