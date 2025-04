Falconara Albanese: detenzione illegale di avifauna, in casa anche scarichi non autorizzati

- Advertisement -

FALCONARA ALBANESE (CS) – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Longobardi unitamente ai colleghi della Stazione Carabinieri di San Lucido hanno effettuato un controllo in un’abitazione in contrada Greci di Falconara Albanese. Il controllo è scaturito dalla presenza fuori l’abitazione di una voliera che ha incuriosito i militari.

Giunti sul posto si è constatato all’interno di essa la presenza di tre merli comuni (turdus merula) due femmine e un maschio. Al momento del controllo gli stessi si presentavano in ottimo stato di salute, ma privi di anellatura prevista dalla F.O.I. (federazione ornicoltori italiani), inoltre il proprietario era sprovvisto di qualsiasi tipo di documentazione attestante la provenienza dei volatili.

Successivamente si è proceduto anche al controllo sulla corretta gestione dei reflui fognari provenienti dall’abitazione, accertando che gli stessi non venivano convogliati nella rete fognaria comunale poiché non presente, ma attraverso una tubatura scaricavano in un vallone adiacente. Inoltre all’interno dei terreni agricoli limitrofi all’abitazione, sono state rinvenute due autovetture in stato di abbandono. Si è pertanto proceduto, come disposto dalla Procura della Repubblica di Paola, al sequestro penale e contestuale liberazione dei volatili, in quanto avifauna selvatica autoctona mentre il proprietario dell’abitazione è stato deferito per il reato di uccellagione, furto di avifauna, oltre alle sanzioni amministrative previste per i veicoli abbandonati e per gli scarichi abusivi rinvenuti dai militari comunicati alla Regione Calabria.