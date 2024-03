Escavatore in fiamme a Guardia Piemontese, si indaga sulla matrice

GUARDIA PIEMONTESE (CS) – Era parcheggiato all’ingresso della zona Marina, sull’ex Statale 18, a Guardia Piemontese, nei pressi del tracciato ferroviario. Il mezzo, un escavatore, è di proprietà di una ditta impegnata nei lavori lungo la linea ferroviaria, ed è andato parzialmente distrutto. Per spegnere l’incendio, divampato nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco hanno lavorato per circa un’ora, anche per mettere in sicurezza l’area. Intanto i carabinieri indagano sulla matrice e le ipotesi fanno propendere per la natura dolosa del rogo.

- Pubblicità sky-