CETRARO (CS) – «Ciò che sta accadendo a Cetraro, in provincia di Cosenza, deve diventare una questione di ordine pubblico nazionale per restituire serenità ai cittadini, agli imprenditori e al nuovo sindaco Giuseppe Aieta, alla sua giunta e al consiglio comunale». Lo afferma Ettore Rosato, deputato e segretario del Copasir (comitato parlamentare per la sicurezza della repubblica) , dopo l’attentato incendiario a tutti i mezzi della ditta che si occupa della pulizia a Cetraro che è seguito ad un omicidio in pieno giorno.

“Chiederemo di elevare la caserma dei Carabinieri a Tenenza”

«L’escalation criminale che da anni si sta manifestando in quel territorio – prosegue – deve avere una risposta decisa e precisa da parte dello Stato a cominciare dall’apertura della nuova caserma dei Carabinieri che chiederemo di elevare a tenenza per contrastare una criminalità senza scrupoli. A Cetraro e al Tirreno cosentino dev’essere restituito un orizzonte di speranza affinché quel tratto di costa possa programmare il proprio sviluppo senza condizionamenti di sorta».

Occhiuto “gesto vile e criminale”

Nel frattempo si susseguono gli attestati del mondo delle istituzioni su quanto accaduto questa notte. «Ferma condanna per il vile atto con il quale sono stati dati alle fiamme nella notte alcuni mezzi della raccolta dei rifiuti nel Comune di Cetraro. Un gesto criminale che ferisce ancora una volta una comunità che non merita tale ingiustificata violenza. Nell’esprimere solidarietà e vicinanza al sindaco Giuseppe Aieta, ai suoi concittadini e alla ditta che si occupa del servizio in città, auspico che gli inquirenti facciano al più presto piena luce su quanto accaduto, assicurando alla giustizia i responsabili”» ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Anche la Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro ha espresso vicinanza al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale «la nostra più sincera solidarietà al Sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta e all’intera Amministrazione comunale, in questo momento difficile. La tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza dei cittadini devono essere priorità assolute e confido che le autorità competenti agiranno con la massima determinazione per identificare e punire i responsabili di questo atto ignobile». Rosaria Succurro rinnova pertanto fermamente l’impegno a sostenere le Forze dell’Ordine e tutte le iniziative volte a garantire la sicurezza e il rispetto delle nostre comunità. «Continueremo a lavorare affinché episodi come questo non si ripetano, promuovendo una cultura della legalità e della solidarietà», conclude la Presidente.