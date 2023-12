Erosione costiera ad Amantea e il timore che il mare ‘mangi’ la statale 18

COSENZA – “La costante erosione degli oltre 800 chilometri di costa calabrese, in particolare sul litorale tirrenico, è causata spesso dalla gestione scellerata del territorio e da eccessivi interventi antropici. Ve n’è consapevolezza e si poteva agire con finanziamenti ad hoc”. L’eurodeputata del Movimento 5 stelle, Laura Ferrara, interviene sui gravi rischi che interessano in particolare le zone nei pressi di Campora San Giovanni del Comune di Amantea.

“Possiamo definire quest’area fra le più a rischio – scrive in una nota – il restringimento si fa di anno in anno più evidente lungo la Strada Statale 18 che da lì passa . Situazione che non lascia indifferenti coloro che devono percorrerla quella strada. Il timore è che l’erosione possa arrivare presto alla statale stessa, pericolo accentuatosi proprio negli ultimissimi giorni. Un grave rischio per la sicurezza pubblica e che comporterebbe l’interruzione di un’arteria strategica con conseguente isolamento del territorio circostante.

Eppure quel tratto sarebbe dovuto essere oggetto di diversi interventi, ordinari e straordinari, nonché investimenti importanti di risorse pubbliche anche di matrice comunitaria. Nel 2017 la Giunta regionale della Calabria (delibera n. 355) istituiva un programma che prevedeva 25 interventi per la difesa del suolo e la mitigazione dell’erosione costiera a valere sul POR Calabria 2014-2020. Questi progetti facevano parte di un Master Plan più completo, per un valore di circa 600 milioni, comprendente numerosi progetti da sostenere attraverso fondi nazionali. Come ho più volte sostenuto il Programma operativo è in fase di chiusura e, nonostante la rincorsa alla spesa, le ataviche criticità dei nostri territori non sembrano aver trovato soluzione, questa una fra tante.

Ho chiesto pertanto alla Commissione europea quante risorse, a valere sull’Asse 5 del POR Calabria, e per quali specifici interventi sono state utilizzate sul suddetto tratto di costa, se, nell’area di Campora San Giovanni, sono state realizzate opere di difesa costiera o semplicemente “interventi tampone” e se tutti i suddetti 25 interventi sono stati o saranno completati entro la fine del periodo di programmazione” conclude.