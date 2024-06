Ernesto Magorno lascia “Italia Viva”: «sempre a disposizione di Matteo Renzi»

DIAMANTE (CS) – L’ex parlamentare di Italia Viva Ernesto Magorno lascia il partito ed annuncia la propria elezione alla presidenza dell’associazione “L’Oro di Calabria”, costituita a Roma “e finalizzata – afferma il sindaco di Diamante – a promuovere, fare conoscere e valorizzare la regione e le sue eccellenze umane e territoriali”.

“Pertanto, non riuscendo a conciliare entrambi gli impegni, comunico che lascio Italia Viva. Ringrazio Matteo Renzi per la fiducia che mi ha sempre accordato e per avermi dato la possibilità di rappresentare la mia terra in Parlamento e di essere partecipe di un significativo pezzo di storia della Nazione. Ho lavorato con grande passione e dedizione, mettendomi sempre a disposizione del partito e di Renzi, condividendo ogni sua scelta per spirito di servizio e per amore verso il Paese. Tanto da accettare, alle scorse elezioni politiche, di essere candidato, alla Camera dei deputati, nel collegio plurinominale della Calabria, in seconda posizione, pur sapendo fin dall’inizio di non potere essere sicuramente eletto”.

“Allo stesso modo – scrive Magorno – ringrazio la segretaria regionale del partito, Nunzia Paese, gli amici della prima ora e di oggi e quanti mi hanno accompagnato lungo questi anni in un’esperienza importante e entusiasmante”. Dell’associazione “L’Oro di Calabria” fanno parte, tra gli altri, il giornalista del Corriere della Sera, Francesco Verderami in qualità di Direttore scientifico; l’ex rettore dell’università “La Sapienza”, e attuale presidente della fondazione “Roma Sapienza”, Eugenio Gaudio; il direttore delle Risorse umane dell’Università Luiss, Francesco Maria Spanò, ed il responsabile dell’ufficio Amministrazione del personale di Formez PA, Antonio Bartalotta.