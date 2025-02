Emodinamica chiusa, trasferimento urgente da Paola a Lamezia: “ennesimo caso di malasanità”

- Advertisement -

PAOLA (CS) – “Oggi Calabria Inchieste ha riportato la notizia del trasferimento d’urgenza di un paziente all’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (Utic) di Lamezia Terme. Questo trasferimento si è reso necessario a causa della mancanza del servizio di emodinamica presso l’Ospedale di Paola.

Questo episodio – denuncia Graziano Di Natale, già consigliere regionale- rappresenta l’ennesimo caso di una situazione che non dovrebbe verificarsi, considerando che la nostra struttura ospedaliera San Francesco è attrezzata con tutte le risorse necessarie per garantire la salvaguardia della vita umana.

Ci chiediamo: quale dovrebbe essere l’impegno della politica se non quello di affrontare problemi così cruciali e urgenti come questi? È fondamentale che venga dimostrato coraggio e determinazione nel risolvere le carenze del nostro sistema sanitario. Su questo e molti altri temi -conclude- non faremo più sconti a nessuno. È tempo di agire e di garantire la salute e il benessere dei cittadini Paolani e Calabresi”.