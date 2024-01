Duplice tentato omicidio a Diamante, condannati i tre fratelli De Rose

PAOLA (CS) – Sono stati condannati a 12 anni di carcere ciascuno fratelli Mattia, Massimo e Alessandro De Rose, accusati del tentato omicidio avvenuto a febbraio 2022 nei pressi di un bar di Diamante. E’ la sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale collegiale di Paola per i tre imputati, accusati di aver partecipato al ferimento di Stefano Perugino, 60enne, titolare di un bar a Diamante, raggiunto da alcuni colpi di pistola al culmine di una lite.

L’uomo aveva riportato gravi ferite al braccio e all’addome. Il Comune di Diamante, si è costituito parte civile su decisione del sindaco, Ernesto Magorno. Per loro il pm di Paola aveva chiesto 15 anni per Massimo De Rose, 10 per Mattia De Rose e 9 anni per Alessandro De Rose.