Due bambini di Fuscaldo protagonisti del film “Mascaria”, girato in Calabria

FUSCALDO (CS) – Due bambini di Fuscaldo sono stati scelti per il film Mascaria, girato in Calabria. Si chiamano Luciano Martello di 10 anni e Elia Carnevale di 11 anni, ed a seguito dei provini fatti con l’agenzia eventi e spettacoli Grasy Grandi Eventi, sono passati al grande step successivo. Graziella Marcone, è la responsabile dell’agenzia nonché incaricata della scuola cinematografica di Paola (Cs) ed è alla continua ricerca di nuovi talenti e promuovere il nostro territorio.

L’agenzia promuove e organizza manifestazioni ed eventi nel settore della cultura, del turismo, del commercio, dello sport, dello spettacolo e delle attività sociali e produttive. I due piccoli aspiranti attori sono stati protagonisti del film Mascaria, prodotto dalla Red Film per la Rai e diretto da Isabella Leoni. Il film è stato girato per due settimane in Calabria e le restanti due a Roma. Luciano ha interpretato il ruolo di Pietro da bambino, mentre Elia il ruolo di Rizzo da bambino. Nei prossimi mesi sarà possibile vedere il lavoro sulla Rai.