‘Droga? No, grazie’: iniziativa nelle scuole Paola, istituti dotati di 8 impianti di videosorveglianza

PAOLA- Nell’ottica del potenziamento del sistema di videosorveglianza, del rafforzamento delle attività di controllo delle Polizie Locali, e per incrementare le iniziative di tipo informativo e divulgativo, gli istituti scolastici del comprensorio – Scuola Primaria Fosse del Rango, Liceo di Paola, Istituto Alberghiero, Istituto Pizzini-Pisani – sono stati dotati di ben otto impianti di videosorveglianza. I quattro plessi ubicati nella città di Paola sono, infatti, stati attrezzati di due sistemi di monitoraggio caduno, attivi H24.

Un risultato importante, sostenuto e portato avanti dalla maggioranza del sindaco Giovanni Politano, reso possibile grazie alla partecipazione ad un progetto ministeriale valutato e successivamente approvato, a mezzo del quale si è ottenuto un finanziamento che ha vista coinvolta anche la Prefettura di Catanzaro. Con i fondi ricevuti in dote – inoltre – è stato possibile equipaggiare la Polizia Municipale di una nuova autovettura già fruibile ed in utilizzo del corpo municipale che non graverà sulle casse dell’ente.

“Droga? No, grazie”

È il titolo della campagna di sensibilizzazione nelle scuole sopracitate promossa dalla giunta comunale grazie al lavoro dell’assessore con delega all’istruzione, Stefania Mirafiori, e la Polizia Locale del comandante, dott.ssa Ivana Cosco, del vice comandante, Rosario Mandarini e del vice ispettore, Massimo Soria.

“Siamo soddisfatti. Paola è tra i primi comuni a realizzare questa importantissima, bella e partecipata campagna nelle scuole”. È quanto affermano l’assessore al ramo, Stefania Mirafiori e il corpo della Polizia Locale coadiuvato dalla dott.ssa Cosco e da Rosario Mandarini. “È stato bello relazionarci con gli studenti e con il mondo scolastico, affrontando un tema delicato come l’assunzione delle sostanze stupefacenti sulle quali non si deve sorvoloare. Occorre prevenire e spiegare ai giovani i rischi – anche penali – cui può andare incontro chi usa droga. Abbiamo riscontrato grande partecipazione. In un clima disteso abbiamo discusso anche di legalità, di reati del codice della strada e di rispetto delle norme. Ringraziamo – concludono – i dirigenti scolastici, i professori, il vicesindaco Maria Pia Serranò, tutta la maggioranza del Sindaco Politano. Insieme lanciamo un messaggio contro la droga”.