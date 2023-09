Dramma della solitudine a Verbicaro: rinvenuto il cadavere di un anziano, era morto da giorni

VERBICARO (CS) – È stato trovato senza vita nella sua abitazione a Verbicaro, C.E., di 76 anni, che viveva da solo. L’anziano potrebbe essere deceduto nel fine settimana per cause naturali. A dare l’allarme è stato un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lui ed è partito l’intervento dei Vigili del Fuoco i quali, hanno aperto la porta d’ingresso e trovato l’uomo senza vita. I funerali dell’uomo si terranno oggi alle ore 16.30, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Verbicaro.

