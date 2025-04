Dramma ad Amantea, 62enne muore dopo la caduta dal balcone di casa. Oggi i funerali

- Advertisement -

AMANTEA (CS) – E’ accaduto sabato mattina nel centro tirrenico. Una donna di 62 anni, Anna Maria Perri, ha perso la vita dopo essere caduta dal secondo piano della sua abitazione in via Mirabelli. Le cause sono in corso d’accertamento per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di una tragica fatalità. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 arrivati ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento all’Annunziata di Cosenza ma secondo quanto emerso la donna si è spenta prima del decollo. I funerali si terranno questa mattina alle 10, nella chiesa dei Cappuccini di Amantea.

Numerosi i messaggi di dolore e cordoglio sui social per la scomparsa della donna, benvoluta da tutti. La sorella scrive “Hai tanto amato, hai tanto donato, hai tanto aiutato, hai dato tutto quello che avevi, hai dato tutta te stessa anche quello che dovevi a te stessa. Adesso sei nella luce di Dio. Eri un angelo in terra ma non avevi le ali adesso puoi volare, ma rimarrai nel mio cuore e di tutti quelli che hanno avuto la gioia di conoscerti per sempre”. “Con profondo dolore, la comunità di Amantea si stringe intorno alla famiglia di Anna Maria Perri, venuta a mancare nelle scorse ore. Il suo ricordo resterà vivo nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata, accompagnato dalle parole d’amore che la famiglia ha voluto dedicarle”.