Dramma ad Acquappesa: 46enne muore dopo un malore. Il cordoglio del sindaco «dolore che lascia attoniti»

- Advertisement -

ACUAPPESA (CS) – Una tragedia ha scosso la comunità di Acquappesa, sul Tirreno Cosentino. Un 46enne, A.V., ha perso la vita a seguito di un improvviso malore mentre si trovava nella sua abitazione. I familiari, allarmati per le sue condizioni, hanno immediatamente allertato i soccorsi. Giunta sul posto un’ambulanza del 118, i sanitari hanno iniziato le manovre rianimatorie. Nel frattempo, vista la gravità della situazione, è stato allertato anche l’elisoccorso che in poco tempo è arrivato da Cosenza e atterrato nelle vicinanze. Ma nonostante i disperati tentativi di soccorso, l’uomo è morto prima di essere trasportato in ospedale. Come da prassi sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che tutti gli accertamenti del caso.

Parole di dolore di grande cordoglio sono state espresse in serata dal sindaco di Acquappesa, Francesco Tripicchio, che ha ricordato Alessandro, amico di infanzia «ero indeciso se scrivere qualcosa o meno, in questi momenti cosi tragici, non si riesce neanche a trovare un senso a ciò che si vorrebbe esprimere e, soprattutto, a ciò che e accaduto. Ma Alessandro è stato un amico sin dall’infanzia e non potevo non ricordarlo qui, in quella che e ormai divenuta una piazza virtuale, in cui ci confrontiamo, discutiamo, informiamo. Qui, dove il dolore, oggi, stringe il cuore e lascia attoniti. Ci lascia tra mille interrogativi senza risposte. E ci lascia senza Alessandro, a cui continueranno a legarci i bei ricordi di una vita. Che la Terra gli sia lieve…».