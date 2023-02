Dramma a Scalea, si ribalta con l’auto: muore 24enne di Papasidero

SCALEA (CS) – Incidente stradale sulla Statale 18 nei pressi di Scalea. Muore tragicamente un giovane di 24 anni, A.M., ribaltandosi con la sua automobile.

L’incidente è avvenuto all’alba, lungo la statale nei pressi di località La Bruca. Per cause ancora non chiare l’auto sulla quale viaggiava il 24enne si sarebbe ribaltata dopo aver urtato un’ostacolo. La vittima, titolare di un ristorante a Cirella di Diamante, era originaria di Papasidero. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.