Dramma a Fuscaldo: imprenditore trovato senza vita nella sua abitazione

FUSCALDO (CS) – Sono stati i familiari a lanciare l’allarme. Il corpo senza vita di un uomo di 48 anni, Luca Giorgi, imprenditore del settore turistico-balneare, è stato trovato nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. I Carabinieri hanno avviato tutti gli accertamenti del caso al fine di chiarire le cause della morte e mantengono il più stretto riserbo. Nessuna ipotesi viene esclusa anche se, potrebbe essersi trattato di un gesto volontario.