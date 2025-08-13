HomeTirreno

Dramma a Cetraro, neonato morto dopo il parto. Indagano i carabinieri, sequestrate le cartelle cliniche

La morte del piccolo sarebbe avvenuta ieri mattina. Dopo la denuncia dei genitori avviate le indagini dei carabinieri e sequestrate le cartelle cliniche

CERTARO (CS) – Tragedia all’ospedale “Iannelli” di Cetraro dove un neonato è morto ieri mattina subito dopo essere venuto alla luce nel punto nascite dello Spoke che era tornato operativo poco più di un anno fa dopo una chiusura durata 5 anni. l reparto venne chiuso dal luglio del 2019 a seguito della tragica morte della giovane mamma Santina Adamo.

I genitori del neonato avrebbero sporto denuncia alle autorità competenti, per tramite del loro legale, chiedendo che venga fatta luce sul motivo del decesso. Nel nosocomio del centro tirrenico cosentino sono giunti i carabinieri della compagnia di Paola, guidati dal capitano Pedullà, che hanno avviato le indagini. I militari avrebbero  anche sequestrato le cartelle cliniche mentre, su disposizione del magistrato della procura di Paola, potrebbe essere quasi certamente disposta l’autopsia sul corpicino del piccolo.

