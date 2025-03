Dramma a Cetraro, 64enne muore dopo essere stato aggredito da un cinghiale

- Advertisement -

CETRARO (CS) – Aveva costruito e posizionato una trappola artigianale dopo le devastazioni causate da un cinghiale alla sua proprietà. L’animale, sarebbe rimasto imprigionato e Franco Iacovo, 64 anni, secondo quanto emerso, si sarebbe avvicinato credendolo inerme. Il cinghiale però, lo ha aggerdito. Iacovo, è morto nell’ospedale di Cetraro ma secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, sarebbe deceduto per le conseguenze di un malore che lo ha colpito nel momento dell’aggressione da parte dell’animale.

La tragedia ieri nei pressi della sua abitazione, in località Vonella a Cetraro. Iacovo, collaboratore scolastico dell’Istituto comprensivo Marinella sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale ma purtroppo non ce l’ha fatta. Le modalità di quanto è accaduto sono adesso al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Paola, che hanno avviato un’indagine. Straziante il messaggio su Facebook del figlio di Iacovo: “Il mio papà è stato un’eroe. Ancora non ci posso credere. Resterai per sempre nel nostro cuore”.