- Advertisement -

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – La comunità di Fiumefreddo Bruzio si prepara a vivere un evento unico, all’insegna dell’amore, del rispetto e dell’amicizia nei confronti degli amici a quattro zampe. Sabato 19 luglio, in località Reggio, la prima edizione di “Dog Star – Stelle a Quattro Zampe”, manifestazione dedicata al rapporto speciale che lega esseri umani e cani. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di Fiumefreddo Bruzio, le sezioni di Amantea e Cosenza dell’associazione Libera Caccia e un attivo team organizzativo tra cui Davide Longo. Cuore dell’evento sarà un concorso amatoriale aperto a cani di tutte le razze, pensato non per premiare la perfezione, ma per celebrare il legame affettivo e la complicità che ogni proprietario vive con il proprio cane.

“Dog Star”: non solo una passerella

Sarà soprattutto una festa per la famiglia, con attività per bambini, momenti di intrattenimento, stand informativi e punti ristoro. Un’occasione per incontrarsi, condividere storie, imparare qualcosa in più sull’adozione responsabile e sul rispetto per gli animali. “Crediamo che questa manifestazione possa essere un’occasione di crescita collettiva – spiegano gli organizzatori – e un modo per rafforzare il senso di comunità partendo da un valore universale: l’amore per gli animali.”

Con “Dog Star”, Fiumefreddo Bruzio lancia un messaggio forte e chiaro: gli animali sono parte integrante della nostra società e meritano ascolto, cura e considerazione. L’invito è aperto a tutti, con o senza cane, per vivere insieme una giornata all’insegna dell’affetto e della consapevolezza.