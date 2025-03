Diamante: un progetto speciale per realizzare il sogno di un “ragazzo speciale”

- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Daniela è la mamma di Gianmarco, un “ragazzo splendido” con sindrome di Down. “Sono felice di essere sua mamma, ci ha dato molte soddisfazioni e tanto amore. Come genitori, io e mio marito, ci siamo attivati per coronare il suo sogno: lavorare come chef. Da anni ci siamo impegnati a risparmiare per potere aprire un b&b così da organizzare le prime colazioni ma anche gestire l’home restaurant annesso”.

“Inoltre la struttura vuole essere punto di riferimento per altri ragazzi Down per aiutarli nell’autonomia e anche svolgere un lavoro; infatti sarà inserito un laboratorio di cucina con l’ausilio degli insegnanti di Gianmarco. La struttura è nata a Diamante (Cs) ma pur essendo pronta internamente, con i nostri risparmi non riusciamo a finire gli esterni”. Vorremmo che questa attività fosse un sogno che si realizza anche per il ‘dopo di noi‘”.

Da qui la raccolta fondi aperta su gofundme che ha già consentito di raccogliere oltre 1.300 euro “Vi preghiamo di darci una mano per Gianmarco e per i ragazzi come lui – scrive la mamma Maria Daniela Sollazzo – che vogliono emergere e dire al mondo ‘ce la possiamo fare’, vi invitiamo a farci visita e a conoscere Gianmarco e la bellezza che ha”.