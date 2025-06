Diamante si riscrive sui muri: la “Città dei Murales” ospita il primo Festival delle Arti e delle Culture

- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Un nuovo capitolo si apre per la città calabrese simbolo del muralismo in Italia. Da domani, 10 giugno, e fino a martedì 17, Diamante ospiterà la prima edizione di FAC – Festival delle Arti e delle Culture, un evento ambizioso e innovativo che promette di trasformare la città in un laboratorio creativo permanente di urban art, cultura partecipata e rigenerazione urbana. Il progetto è ideato da Gulìa Urbana, realtà calabrese già attiva nel campo della rigenerazione urbana, in collaborazione con il Comune di Diamante. FAC nasce con un obiettivo preciso: rendere Diamante un punto di riferimento mondiale per la street art contemporanea.

Artisti da tutto il mondo per cinque nuovi murales

Tra i protagonisti della prima edizione, cinque artisti di rilievo internazionale realizzeranno nuove opere murarie che andranno ad arricchire il patrimonio artistico della città:

– Slim Safont (Spagna)

– Aches (Irlanda)

– Marta Lapeña (Spagna)

– Edoardo Ettorre (Italia)

– Joys (Italia), autore anche di un playground artistico a Largo Savonarola, un’opera pubblica orizzontale tra arte e sport.

Un festival che è anche processo culturale

FAC non è solo pittura muraria. Il festival punta a intrecciare arte urbana, cittadinanza attiva, storytelling e partecipazione. Tra gli appuntamenti più attesi: mercoledì 11 giugno, al Museo DAC di Diamante, l’inaugurazione di una mostra artistica e un gemellaggio istituzionale tra Diamante e Santa Sofia d’Epiro, due comuni calabresi uniti dalla scelta di investire nella street art come leva di sviluppo locale. Venerdì 13 giugno, a Largo Savonarola, si terrà un talk pubblico con gli artisti, alla presenza di Giulia “Blocal” Riva, scrittrice e content creator tra le voci più autorevoli in Europa nel campo del graffiti writing e della street culture.

A completare il programma: workshop, tour guidati e performance musicali, per un’esperienza artistica immersiva che coinvolgerà residenti e visitatori.

Cultura come motore di cambiamento

“Con FAC vogliamo inaugurare una nuova stagione culturale per Diamante e per tutta la Calabria. Non si tratta solo di produrre opere d’arte, ma di generare processi, dialoghi e relazioni che lascino un segno reale nei territori”, ha dichiarato Giacomo Marinaro, direttore artistico di Gulìa Urbana. “FAC è il frutto di un’idea condivisa, nata dal basso. È la dimostrazione concreta che anche in Calabria si può fare cultura di qualità, con visione e apertura internazionale”, ha aggiunto l’artista Antonino Perrotta, in arte Attorrep, promotore dell’iniziativa.

“Questo festival è un’opportunità concreta di rigenerazione urbana e dialogo sociale. Siamo orgogliosi di accogliere artisti e operatori culturali da tutto il mondo. Crediamo nel potere della cultura come motore di crescita, inclusione e bellezza condivisa”, ha dichiarato Achille Ordine, Sindaco di Diamante.