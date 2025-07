Diamante, nuova rotatoria sulla Statale 18 allo svincolo per Cirella. Conclusa la prima fase dei lavori

- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Anas ha completato la prima fase dei lavori per la realizzazione della rotatoria sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ al km 271,050, in corrispondenza dello svincolo per Cirella di Diamante, in Provincia di Cosenza. La nuova intersezione a rotatoria garantirà manovre ancora più sicure, tempi di attesa ridotti e minori emissioni, agevolando le manovre di svolta su e da ‘Viale Parthenius’ e ‘Via Tredoliche’.

La seconda fase dei lavori, con ultimazione prevista entro il prossimo mese di agosto, prevede la sistemazione del versante a monte con opere idrauliche e il ripristino delle opere in verde. Entro il successivo mese di ottobre è invece previsto il completamento delle opere accessorie con la realizzazione di una rotatoria secondaria su Viale Parthenius al fine di facilitare l’accesso alla statale dai ruderi di Cirella.