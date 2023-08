Diamante, Madame protagonista della tappa finale estiva del Tirreno Festival

DIAMANTE (CS) – Madame sarà una delle protagoniste del gran finale della programmazione estiva nell’area archeologica della costa tirrenica il prossimo martedì 22 Agosto. Dopo aver pubblicato il suo secondo album “L’amore” (Sugar) a marzo, da luglio, la cantautrice è in tour nelle più belle location outdoor d’Italia. Un nuovo progetto quello discografico e live per l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro.

Accanto ai numeri, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. L’evento rientra nel Tirreno Festival, realizzato con il contributo della Regione Calabria, il patrocinio del Comune di Diamante e con la direzione artistica di Alfredo De Luca.