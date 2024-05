Diamante, Lido delle Sirene distrutto dalle fiamme: parte una raccolta fondi

“L’incendio che ha colpito il Lido delle Sirene – scrive l’organizzatrice, Alida Grimaldi – rischia di compromettere seriamente l’attività per l’imminente stagione estiva. Serve stringersi attorno ad Ercole e Micaela, ai ragazzi che lavorano nella struttura e aiutarli a ripartire”.

“Possiamo farlo tutti con un contributo di qualsiasi importo. In situazioni come queste – continua – non importa quanto si dona ma soltanto partecipare com’è nelle proprie possibilità per dare a queste famiglie l’opportunità di ricominciare al più presto”.

“Tornerete più forti e belli di prima”, si legge tra i messaggi delle decine di donatori che stanno aderendo all’iniziativa solidale. Si può contribuire al link https://www.gofundme.com/f/ricostruiamo-il-lido-delle-sirene