Diamante: in difficoltà tra le onde, la madre si tuffa ma rischia di annegare. Salvata dai bagnanti

DIAMANTE (CS) – Si è sfiorata la tragedia in mare ieri pomeriggio a Diamante, dove una donna e il figlio hanno rischiato di annegare tra le onde del mar Tirreno, che in questi ultimi giorni si è ingrossato, con i marosi che hanno raggiunto anche un altezza di due metri.

La donna, accorgendosi che il figlio era in difficoltà tra le onde, non ha esitato un attimo e si è tuffata per riportarlo a riva. Ma in poco tempo si è trovata anche lei in enorme difficoltà, proprio a causa del mare agitato e della risacca. Sono stati attimi di panico e di paura per tutti i presenti in spiaggia. Pur lottando strenuamente, la donna ha rischiato di annegare. Fortunatamente alla fine è riuscita a tornare a riva grazie sopratutto all’aiuto di diversi bagnanti che si sono tuffati anche loro nel mare agitato riuscendo mettere in salvo entrambi.