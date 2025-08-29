HomeTirreno

Diamante, approvato atto indirizzo per l’attivazione di un nuovo asilo nido comunale

Assessore al Welfare, Micaela Belcastro: «Passo importante per famiglie e per lo sviluppo educativo e formativo dei piccoli da 0-36 mesi»

DIAMANTE (CS) – Con Delibera di Giunta n. 256 del 27 agosto 2025, l’Amministrazione Comunale di Diamante, guidata dal Sindaco Achille Ordine, ha approvato l’atto di indirizzo per l’attivazione del nuovo Asilo Nido Comunale presso la struttura realizzata in Via Domenico Savio, finanziata con risorse del PNRR – Missione 4 Istruzione e Ricerca, Next Generation EU.

L’intervento ha previsto l’ampliamento e l’ammodernamento della scuola dell’infanzia esistente, con spazi dedicati per 30 bambini (6 nella fascia 0-12 mesi e 24 nella fascia 12-36 mesi), i cui lavori sono stati completati con rilascio dell’agibilità urbanistica in data 07/11/2024.

Per garantire l’avvio del servizio, il Comune di Diamante ha destinato:

  • € 53.676,87 di contributo statale (L. 213/2023);
  • € 15.336,40 di fondi FSC 2024 per l’allestimento interno;
  • € 51.815,77 di risorse dal Fondo 0-6, annualità 2020, trasferite dall’ATO Praia–Scalea.

La Giunta ha deliberato di:

Avviare il servizio educativo di Asilo Nido Comunale; demandare agli uffici competenti la gestione e l’esternalizzazione del servizio, nonché l’allestimento degli spazi; presentare domanda di autorizzazione ai sensi della L.R. 24/2024; dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento.

«È un passo importante per rafforzare i servizi educativi e di sostegno alle famiglie, in un’ottica di crescita e inclusione sociale – dichiara l’Assessore al Welfare del Comune di Diamante, Micaela Belcastro. L’Amministrazione Ordine investe concretamente nel futuro, ponendo al centro della propria attività la famiglia, garantendo un’offerta educativa e di supporto soprattutto a quei nuclei familiari del territorio con bambini in tenerissima età. È un servizio che risponde a più scopi, in particolare a quello di fornire la possibilità ai piccoli, da zero a trentasei mesi, di poter iniziare il loro percorso di formazione in un contesto educativo sicuro e di qualità. La prossima attivazione del nido in Via Domenico Savio, inoltre, va incontro ai genitori che lavorano e che vogliono conciliare tali esigenze con quelle di assicurare ai propri figli uno sviluppo educativo e relazionale in un ambiente stimolante», conclude l’Assessore Belcastro.

