Diamante, al via la prima edizione della Summer School dedicata alla “Posidonia oceanica dell’Isola di Cirella”

DIAMANTE (CS) – Al via a Diamante la prima edizione della Summer School “Innovazioni e Sfide Climatiche nella Biologia, Ecologia e Scienze Omiche di Posidonia oceanica dell’Isola di Cirella”.

Un evento unico in Calabria che sarà presentato domani, lunedì 15 settembre, nella sala consiliare “E. Caselli” alle ore 14.30. A organizzarlo il Dipartimento di Chimica e Tecnologie chimiche dell’Università della Calabria, con il patrocinio dell’Unical, del Comune di Diamante, della Società Italiana di Biologia Marina, della Società Botanica Italiana e dell’Ente Parchi Marini Regione Calabria.

Alla presentazione a Palazzo di Città, porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Diamante, Achille Ordine, e l’assessore all’Università di Diamante, Micaela Belcastro. Previsti gli interventi della professoressa Silvia Mazzuca, docente Unical; della dottoressa Amalia Piro, Docente Unical; del dottor Raffaele Greco, direttore generale Ente Parchi Marini Calabria.

Summer School dedicata alla “Posidonia oceanica dell’Isola di Cirella”: date e temi

Un appuntamento che si svolgerà dal 15 al 21 settembre al quale parteciperanno 16 studenti, laureati, specializzandi, dottorandi in Scienze biologiche, Scienze ambientali marine, Ingegneria, Geologia e Scienze naturali, provenienti da tutta Italia. I partecipanti alla Prima Summer School di Biologia Marina e Subacquea Scientifica a Diamante seguiranno sessioni teoriche, immersioni subacquee per il campionamento sul campo, esercitazioni pratiche in laboratorio e l‘analisi dei dati raccolti sulla Posidonia oceanica.

Gli studenti lavoreranno a stretto contatto con professori, ricercatori ed esperti di fama internazionale nel campo della biologia marina, dell’ecologia e delle scienze omiche, che portano avanti i loro studi e le loro ricerche nella Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, all’Unical, all’Istituto oceanografico spagnolo di Murcia, all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale di Trieste.

Nel corso della settimana, il focus della Summer School sarà incentrato anche sugli effetti dei cambiamenti climatici sulla Posidonia oceanica, sulle strategie di conservazione e gestione, e sull’uso di tecnologie innovative per lo studio delle seagrasses, come quelli ottenuti nel progetto PRIN-PNRR ADHESPO con le sue applicazioni nei progetti di riforestazione. Previste attività di educazione ambientale e sensibilizzazione, con il coinvolgimento della comunità di Diamante.