Diamante: 15^ edizione di Mediterraneo Festival Corto dedicata ai 50 anni della sezione italiana di Amnesty International

- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – Si terrà a Diamante dal 2 al 6 luglio prossimi la 15^ edizione del Mediterraneo Festival Corto che sarà dedicata ai 50 anni di Amnesty International Italia. Previste mostre, iniziative e convegni; il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury sarà ospite di alcune delle iniziative in programma.

La sezione italiana di Amnesty International nasce nel 1975

In questi cinquant’anni di impegno civile dà un contributo imprescindibile per l’abolizione definitiva della pena di morte, ancora presente nel Codice militare fino al 1994; per la legge in materia di commercio di armi; per l’introduzione del reato di tortura. Oggi lotta al fianco delle donne per introdurre il concetto di consenso nel Codice penale contro la violenza di genere; per denunciare le violazione dei diritti umani legati ai cambiamenti climatici; al fianco dei richiedenti asilo; per i diritti delle persone Lgbtqi+, per rivendicare e difendere gli spazi della protesta pacifica.

Vent’anni dalla scomparsa di Peter Benenson

Nel 2025 saranno anche 20 anni dalla scomparsa di Peter Benenson, fondatore di Amnesty International ideatore del simbolo della “candela nel filo spinato”: un’immagine potente che combatte l’oblio in cui rischiano di cadere i diritti umani e chi s’impegna a difenderli in tutto il mondo a costo della vita e della libertà personale. La tutela e la diffusione dei diritti umani hanno sempre rappresentato una priorità per il Mediterraneo Festival Corto tanto da decidere di inserire una sezione dedicata e un premio dato in collaborazione con Amnesty International Italia.

Il rapporto tra il Festival e Amnesty International Italia inizia con il Galà di Solidarietà del 2021 quando il cortometraggio “B 52” di Flavio Nani si aggiudica la Menzione Straordinaria per aver trattato il tema del linguaggio d’odio, cui è dedicata una specifica task force di Amnesty International Italia. A partecipare al dibattito innescato dalla proiezione del film, Anna Elena Viggiano del Coordinamento Donne di Amnesty Italia. Tanti e diversi i temi trattati dai cortometraggi premiati in questi tre anni. Nel 2022 il film “Venti Minuti” di Daniele Esposito ci ha fatto vivere il rastrellamento del ghetto Ebraico di Roma; nel 2023 il film “Split Ends” di Alireza Kazemipour ci ha portati nell’Iran della polizia morale; nel 2024 il film “Boza or Die” di Alessio Genovese ci ha fatto vivere torture e abusi subiti dai migranti rinchiusi all’interno dei campi libici.