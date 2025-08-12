HomeTirreno

Depuratore di Fuscaldo, il sindaco “l’impianto funziona perfettamente. Combattiamo la maladepurazione”

Sul depuratore di Fuscaldo interviene il sindaco Middea "le analisi da noi effettuate, sui reflui del nostro depuratore, hanno sempre offerto valori conformi alla norma. L’impianto, inoltre, sta funzionando perfettamente, senza alcuna problematica"

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 3 minuti
- Advertisement -

FUSCALDO (CS) – “Partiamo da un dato incontrovertibile: le analisi da noi effettuate, sui reflui del nostro depuratore, hanno sempre offerto valori conformi alla norma. L’impianto, inoltre, sta funzionando perfettamente, senza alcuna problematica. Nessuno nega che i problemi ci siano, non mettiamo la testa sotto la sabbia ma lavoriamo proprio per risolverli. Ma dire che l’impianto di depurazione di Fuscaldo sia l’origine dei problemi della depurazione è falsità. Nel periodo di maggior affluenza dell’anno, mentre Fuscaldo sta facendo da traino come presenza all’intero territorio, c’è chi ha cavalcato questa polemica solo per un proprio tornaconto politico e non perchè sinceramente preoccupato per il mare”.

Il sindaco di Fuscaldo Giacomo Middea, con un lungo video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune, ha fatto chiarezza sul depuratore del suo comune dopo il sequestro da parte della Capitaneria di Porto ai primi di agosto e la ridda di accuse e polemiche che si sono scatenate. Il sindaco ha annunciato una corposa documentazione che porterà all’attenzione della Procura.

“Ci siamo insediati il 5 ottobre 2021 – ha esordito nel video il primo cittadino. Nel 2018 il depuratore aveva subito una procedura di infrazione, perchè le autorità preposte avevano certificato che un depuratore di quelle dimensioni era totalmente inadatto e insufficiente alla depurazione delle acque all’interno di un comune vasto comune Fuscaldo. Erano state stanziate delle somme, circa 900mila euro, ma quando ci siamo insediati ancora non era stato fatto nulla. Noi abbiamo subito approvato il progetto esecutivo, fatto la gara di appalto e ad oggi i lavori per il raddoppio del depuratore sono in corso e stanno andando avanti. In parte sono stati già ultimati e in altri saranno completati da qui a breve”.

“Appena ci insediamo troviamo una questione spinosa, che poteva ricadere anche nel penale. Ovvero la Capitaneria di porto aveva accertato che una vasca adibita alla raccolta della pioggia in realtà era stracolma di reflui fognari. Abbiamo dovuto trovare all’interno del bilancio delle somme per poter smaltire questi fanghi. Il report sulla balneabilità di Arpacal nel punto alla foce del torrente Maddalena, dove arrivano le acque depurate, segnalava come scarso il livello di balneabilità. Nel 2025 quel report, sempre in quel punto, come risultato dei campionamenti delle acque dava come risultato “eccellente”. Ci siamo arrivati con investimenti sulla depurazione con fondi in parte del bilancio comunale e in parte della Regione, intervenendo anche con il collettamento di alcune abitazioni e la lotta agli scarichi abusivi”.

Poi Middea evidenzia che “il Comune sottopone a campionamenti costanti le sue acque. E i risultati delle analisi sono sempre stati nella norma per quanto riguarda i valori di escherichia coli. Ho letto che nel depuratore mancavano le griglie che invece sono presenti, così come l’asserita mancanza del sistema di disoleatura e invece questo sistema c’è. Quello che è stato scritto non corrisponde alla realtà”.

“Ad Agosto, su un asserita presenza di un bypass, viene posto sotto sequestro l’impianto. Si dice che sarebbe stato costruito un cordolo con un tubo, non di recente costruzione, per far in modo che i reflui possano essere subito gettati nel torrente Maddalena. Se questa fosse stata l’intenzione di chi all’epoca ha costruito quel tubo datata parecchio negli anni, sarebbe stata un’attività comunque inutile perchè subito dopo c’è una griglia che conduce al torrente. Per come ci è stato riferito e per come attesteremo nella documentazione, quel cordolo è stato costruito per fare in modo che i camion e le auto possano danneggiare tombini e quadri elettrici. Inoltre quel tubo è pieno di ragnatele, questo dimostra che niente passa di la”.

“Noi siamo affianco la magistratura e se dovessero emerge profili di responsabilità verso chicchessia, il Comune sarà in primo linea a chiedere che queste persone vengano perseguite. Ma non accetto, e lo voglio dire, speculazioni e diffamazioni che ho letto anche sui social. Sono stato bollato come ladro o lestofante. Ho letto che facciamo cassa con le alici e distruggiamo l’ambiente. Niente di più falso. Nel nostro paese c’è libertà di parola ed è un principio da salvaguardare ma non c’è libertà di calunniare o diffamare“.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Morte per sospetto botulino, attesa per l’autopsia a Di Sarno. I familiari chiedono giustizia

Senza categoria
PAOLA (CS) - "Vogliamo che si faccia piena chiarezza e pretendiamo giustizia". A parlare sono i familiari di Luigi Di Sarno, il 52enne napoletano...
Caporalato blitz Carabinieri Crotone

Blitz contro il caporalato nelle aziende agricole e zootecniche. Multe, denunce e sospensioni

Calabria
CROTONE - In un'operazione disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, nell’ambito di una campagna nazionale, i militari delle Compagnie di Crotone, Cirò...

Cassano Ionio, il Comitato per la salute si appella al sindaco: «Evitare che la...

Ionio
"Il sindaco di Cassano, si attivi per scongiurare che a ferragosto il servizio di guardia medica rimanga chiusa". È quanto chiede, in una nota, Francesco...
Occhiuto

Occhiuto e la ricandidatura: «Non sarà un voto contro i pm, c’è ancora molto...

Calabria
CATANZARO - “Ho dato tanto” per la Calabria, ”ho anche messo a rischio la mia salute in questi 4 anni, e se anticipo le...
Rifiuti gettati dall'auto:

Rifiuti gettati dall’auto: è tolleranza zero. Multe fino a 18 mila euro

Italia
ROMA - È tolleranza zero per chi lancia o lascia rifiuti in strada dai propri veicoli. È questa la novità a seguito del decreto...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36946Area Urbana22220Provincia19725Italia7982Sport3836Tirreno2858Università1446
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Caporalato blitz Carabinieri Crotone
Calabria

Blitz contro il caporalato nelle aziende agricole e zootecniche. Multe, denunce...

CROTONE - In un'operazione disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone, nell’ambito di una campagna nazionale, i militari delle Compagnie di Crotone, Cirò...
Incendio Zumpano
Area Urbana

Incendio a Zumpano ritorna a divampare: vigili del fuoco e canadair...

ZUMPANO (CS) - Vigili del fuoco sono in queste ore a lavoro per il rogo divampato ieri nel territorio di Zumpano (in via Serre)...
Altomonte Notte bianca 2025
Provincia

Altomonte in festa: musica, spettacoli, gastronomia e artigianato. In migliaia alla...

ALTOMONTE (CS) - La Notte bianca di Altomonte ha ufficialmente aperto l'edizione 2025 del Festival Euromediterraneo. In migliaia, ieri sera, si sono riversati nel...
PD Cosenza incontro Sanità
Area Urbana

Sanità: Guccione (Pd) “Occhiuto ha fallito, si dimetta subito da commissario”....

COSENZA - Si è svolto questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi a Cosenza, un incontro voluto dal gruppo consiliare dei demcrat...
Sindaco di Diamante ordine
Tirreno

Intossicazione da Botulino. Il sindaco di Diamante “fuori dalla fase critica,...

DIAMANTE (CS) - "Fortunatamente i bollettini sanitari diramati dall'Annunziata ci dicono che nelle ultime 48 ore sono stati solo due i nuovi ricoveri, nessuno...
Acquappesa depuratore
Tirreno

Depuratore di Acquappesa. Il sindaco “nessuna revoca. È funzionante e le...

ACUAPESSA (CS) - Acque reflue fuori parametro e autorizzazione allo scarico revocato dalla provincia di Cosenza. L'impianto di depurazione di località Sciabiche, ad Acquappesa,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA