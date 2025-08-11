HomeTirreno

Depuratore di Acquappesa. Il sindaco “nessuna revoca. È funzionante e le analisi sono in linea con i parametri”

Così il primo cittadino Francesco Tripicchio in merito ad una presunta revoca da parte della Provincia di Cosenza al rinnovo dell'autorizzazione di scarico a seguito dei risultati delle analisi di Arpacal "il nostro impianto, lo diciamo con il massimo rispetto per ogni organismo ed ente, é funzionante e tutti i test di autocontrollo, da noi effettuati, lo dimostrano pienamente"

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ACUAPESSA (CS) – Acque reflue fuori parametro e autorizzazione allo scarico revocato dalla provincia di Cosenza. L’impianto di depurazione di località Sciabiche, ad Acquappesa, avrebbe avuto il “niet” della Provincia, al rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, per la presenza di Escherichia coli oltre i limiti. Ma i dati dei prelievi di Arpacal sono stati fortemente contestati dal sindaco Francesco Tripicchio, che ha spiegato come anche l‘Amministrazione Comunale abbia effettuato il 2 luglio scorso le analisi di autocontrollo (nello stesso giorno di quelli fatti da Arpacal) e che i risultati dei campionamenti siano totalmente differenti e, soprattutto, ben nei margini delle soglie ritenute invece fuori norma da Arpacal e che avrebbero determinato la Provincia a negare l’autorizzazione allo scarico.

Ecco su questo il sindaco è stato chiaro “ad oggi, da parte della Provincia non è giunta alcuna revoca dell’autorizzazione allo scarico“. Per quanto riguarda i dati spiega “è una stranissima anomalia, che non possiamo assolutamente sottovalutare, atteso che i test sugli escherischia coli, hanno delle procedure assai delicate, oculate e precise. Pertanto, quanto trapelato in queste ore restano, al momento, valutazioni estremamente di parte, che noi disconosciamo”.

“Ad ogni modo – prosegue il sindaco- , anche e soprattutto per la discrepanza tra i risultati delle nostre analisi e quelli di ArpaCal, ci stiamo già attivando per porre in essere un’istanza di autotutela o, se dovesse servire, anche un ricorso avverso ad ogni decisione che riterremo non congrua alla realtà dei fatti ed al reale stato del depuratore. Il nostro impianto, e lo diciamo con il massimo rispetto per ogni organismo ed ente, é funzionante e tutti i test di autocontrollo, da noi effettuati, lo dimostrano pienamente. C’è, pertanto, qualcosa che non va e, vista la delicatezza dell’argomento e della tematica, serve un maggiore approfondimento e, certamente, analisi e test più approfonditi”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Tribunale-Castrovillari

Nota imprenditrice accusata di turbativa d’asta: assolta perchè il fatto non sussiste

Provincia
CASTROVILLARI (CS) - Il Tribunale di Castrovillari, in totale accoglimento delle richieste degli avvocati Francesco Nicoletti e Giusy Acri, ha assolto con la formula...
volante-polizia

Senza autorizzazioni e gestito da un minorenne, bar-sala giochi chiuso e maxi multa

Calabria
ROCCABERNARDA (KR) - Presentava diverse irregolarità sotto diversi punti di vista e per questo motivo l'attività è stata chiusta ed emessa una maxi multa....

Terremoto nello Stretto di Messina con scossa di magnitudo 2.6: solo lievi avvertimenti

Calabria
REGGIO CALABRIA - Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato questa mattina alle ore 6.31 nello stretto di Messina, tra Reggio Calabria e...
sbarco-migranti

Unhcr: nel 2025 sono 947 i morti e dispersi nel Mediterraneo. Arrivi aumentati del...

Italia
ROMA - Sono 6.487 le persone sbarcate sulle coste italiane nel mese di luglio 2025. Il dato mostra una diminuzione dell'8% rispetto al mese...

Santa Maria del Cedro celebra la Bandiera Blu, una serata tra musica, intrattenimento e...

Tirreno
SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) - Tutto pronto per l'evento dedicato alla Bandiera Blu: "Estate in Blu 2025 – Festival del Mare" in programma...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36935Area Urbana22214Provincia19720Italia7981Sport3836Tirreno2851Università1445
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Uva vino vigneto bicchiere vino
Calabria

Il vigneto Calabria brinda a una vendemmia promettente e di qualità:...

COSENZA - Vigneto Calabria: quali sono le previsioni vendemmiali in Calabria? C’è ottimismo e la vendemmia 2025 si annuncia promettente. La produzione vinicola regionale...
incendio Laurignano
Provincia

Vasto incendio a Laurignano. In fiamme un costone collinare, al lavoro...

LAURIGNANO (CS) - Si alzano le temperature e tornano gli incendi a devastare i territori. I vigili del fuoco sono al lavoro, dal tardo...
Nuccio Ordine Sindaco di Diamante
Tirreno

Intossicazioni da botulino, il sindaco di Diamante “rassicurazioni dall’Asp: fatto circoscritto”

DIAMANTE(CS) - Il sindaco di Diamante Achille Ordine, con un video suo social, ha voluto fare chiarezza su quanto sta accadendo anche nel Comune...
cosenza acqua
Provincia

Incendio danneggia i cavi che alimentano l’impianto di sollevamento: 4 comuni...

SARACENA (CS) - Interruzione/riduzione dell’erogazione di acqua potabile acquedotto Venaglie comuni di Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia e Terranova da Sibari a...
San Martino di Finita eventi
Provincia

A San Martino di Finita 4 giorni di eventi: “Jungle Night...

SAN MARTINO DI FINITA (CS) - San Martino di Finita si prepara a vivere giorni all’insegna della musica, della competizione e della comunità con...
Carta Dedicata a te
Calabria

Arriva la nuova carta “Dedicata a te” 2025: bonus da 500...

COSENZA - Torna la Carta "Dedicata a te" 2025. Dopo l'attesa per i consueti tempi della macchina burocratica, è stato pubblicato il decreto attuativo...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA