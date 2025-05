Dalla Calabria a Tokyo: il peperoncino diventa materia di studio in Giappone

- Advertisement -

DIAMANTE (CS) – L’Accademia del peperoncino ha ospitato tempo fa Masaki Okno dell’Università di Tokyo, in giro per la Calabria per studiare il peperoncino. Lo ha accolto il presidente Enzo Monaco che si è intrattenuto con lui in una lunga intervista. “La Calabria – ha detto il prof. Masaki Okno – è universalmente famosa come terra del peperoncino ed è stata perciò fondamentale una visita all’Accademia che da anni ne diffonde la storia e la cultura”.

“Il peperoncino si sta diffondendo a Tokyo – ha spiegato ancora il docente – ma ci sono poche informazioni sulla sua utilizzazione sulla sua storia. Da qui l’idea dell’Università per una pubblicazione con la sua storia e le sue tradizioni. Per noi, ha continuato il professore, è importante soprattutto conoscere quello che c’è dietro il peperoncino, il significato è che ha e i valori che rappresenta”. L’incontro si è concluso con uno scambio di doni e con la fotografia di rito.