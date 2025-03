Dal parco archeologico di Laos alla Torre Talao di Scalea, una giornata promossa da VAS

- Advertisement -

COSENZA – Verdi, Ambiente e Società ha promosso una giornata dedicata alla scoperta del parco archeologico di Laos, del castello di San Michele a Santa Maria del Cedro e infine alla Torre Talao di Scalea. Il ritrovo è previsto alle ore 9,00 a Quattromiglia di Rende, nel parcheggio alla villetta Giorcelli. Partenza con la propria automobile e arrivo previsto per le ore 10,30 al Parco Archeologico dell’antica città di Laos, situato presso la frazione Marcellina di Santa Maria del Cedro (Cs). Il gruppo sarà accolto dall’archeologa, dott.ssa Maria Eva Benvenuto, che ci farà visitare il sito archeologico.

Il Parco Archeologico di Laos copre un’area di circa 60 ettari e costituisce l’area di maggiore interesse storico-culturale dell’intero territorio dell’Alto Tirreno Cosentino. Secondo lo storico greco Erodoto, gli abitanti di Sibari scampati alla distruzione della città fondarono Laos, in corrispondenza delle foci dei fiumi Lao ed Abatemarco. Successivamente, la città viene conquistata dai Lucani. Gli scavi effettuati sulla collina di San Bartolo di Marcellina hanno messo in luce i resti di un insediamento di fase tardo-classica ed ellenistica, identificabile quindi con una Laos lucana.

Dopo la vista al Parco archeologico di Laos l’escursione continua con la visita al Castello di San Michele (o dell’Abatemarco); un castello normanno sito nel comune di Santa Maria del Cedro, nel cosentino. Il nome principale deriva dalla vicinanza alla chiesa dedicata all’omonimo santo. La rocca su cui sorge il Castello fu conquistato dai Normanni nel 1060; in seguito a questo insediamento i monaci basiliani vi vollero edificare un’abbazia che fosse un’importante sede del loro ordine. Col passaggio al Monachesimo Benedettino, l’abbazia rappresentò un importante punto di contatto con le altre abbazie, quale quella di Montecassino.

Dopo la sosta per il pranzo, nel primo pomeriggio è prevista la visita alla Fabbrica di Liquori Artigianali “Aulicino” di Santa Maria del Cedro, in cui sarà possibile degustare i liquori e i prodotti a base di cedro. Infine, tempo permettendo, è prevista una visita della Torre Talao di Scalea e del suo centro storico. Torre Talao è una torre costiera risalente al XVI secolo; si trova nel comune di Scalea ed è un esempio di architettura militare aragonese nell’Italia meridionale. La torre fu fatta edificare nel 1563 da Pedro Afán de Ribera d’Alcalà, viceré del regno di Napoli. Il rientro a Cosenza è previsto per le ore 19,30.

Il costo totale è di 35 euro a persona per i soci VAS (40 euro per i non soci) e include:

guida al Parco Archeologico e al Castello; pranzo in ristorante; ingresso Torre Talao.

Il pranzo al ristorante “Lago La Moretta” di Marcellina è composto da: un antipasto della casa, assaggio di due primi piatti, vino, acqua, frutta di stagione, caffè.