“Da Note… a Notte di Fuoco”: l’appello di Mara Cipolla (M5S) dopo gli incendi a Belvedere Marittimo

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Doveva essere una serata di festa e promozione turistica, ma le fiamme hanno cambiato tutto. Durante uno degli eventi estivi più attesi a Belvedere Marittimo, il cielo si è colorato, non di fuochi d’artificio, ma di fumo e distruzione. A lanciare un accorato appello è Mara Cipolla, Referente Giovani del Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Belvedere Marittimo (CS), che, dopo gli incendi divampati alle pendici del Monte La Caccia, ha voluto denunciare l’assenza di programmazione e di interventi efficaci da parte del Governo regionale.

“Proprio durante uno degli eventi che più di tutti caratterizzano le attività turistiche estive, il Fuoco – incontrollato e distruttivo – stava distruggendo le nostre contrade, invece di illuminare il cielo per uno spettacolo di luci e colori”. Un disastro che ha minacciato cittadini, ambiente e sicurezza pubblica, e che secondo la Cipolla evidenzia ancora una volta le lacune strutturali nella gestione dell’emergenza. “Mi preme porre l’attenzione sulla mancanza di pianificazione e collaborazione con le amministrazioni locali che il Governo Regionale dimostra quotidianamente – non solo in tema ambientale.”

Nel suo intervento, la referente 5 Stelle si è rivolta anche al Sindaco e agli Assessori locali, affinché sfruttino la loro vicinanza politica con il Presidente della Regione e la Giunta, chiedendo interventi concreti: “Invito il sindaco e gli assessori competenti a far sì che i bisogni e le necessità dei Comuni della Costa Tirrenica diventino finalmente temi di confronto serio tra Regione e territori”.