Da Diamante alla Ferrari, la storia di Daniele Rienti: 23 anni di amore per i motori

DIAMANTE (CS) – La storia di Daniele Rienti, un giovane di 23 anni nato e cresciuto a Diamante, dimostra come la passione, unita all’ingegno e alla tenacia, possa trasformarsi in un percorso di successo e portare un ragazzo a realizzare il sogno di lavorare nella casa automobilistica più prestigiosa: la Ferrari del mitico Cavallino Rampante. Fin da piccolo, Daniele è stato affascinato dai motori, un interesse trasmessogli dal padre Renzo attraverso racconti e aneddoti che lo hanno accompagnato fino all’età delle decisioni più importanti.

Questo amore per i motori, infatti, lo ha guidato nella scelta della scuola superiore, optando senza esitazione per l’I.T.I.S di Fuscaldo, dove ha concluso gli studi nel 2020. Pochi mesi dopo aver ottenuto il diploma, Daniele ha iniziato a lavorare per un altro marchio italiano di eccellenza, Ducati, occupandosi del controllo delle omologazioni dei telai e dell’inserimento delle etichette necessarie per i diversi mercati di destinazione. Ma il destino aveva in serbo per lui un’opportunità ancora più grande. Nell’estate del 2021, per puro caso, Daniele ha scoperto un bando di assunzioni della Ferrari.

Dopo un lungo e rigoroso iter selettivo, durato circa un mese e mezzo e composto da tre colloqui verbali e due in presenza, Daniele è stato assunto da Ferrari nel settembre del 2021. Inizialmente impiegato come semplice operatore di linea, ha rapidamente dimostrato il suo valore, diventando un punto di riferimento nel suo reparto. Oggi, dopo quasi tre anni in Ferrari, Daniele si occupa delle delibere e dei recuperi dovuti ai ritardi dei fornitori, contribuendo in modo significativo alla complessa struttura del marchio di Maranello. La storia di Daniele non è solo un esempio di dedizione e passione, ma anche di come il sostegno familiare possa fare la differenza. È lui stesso a dire che i suoi genitori, Renzo e Giuseppina, con i loro insegnamenti, gli hanno fatto capire che per ottenere qualcosa nella vita basta volerlo davvero. Con questo sostegno alle spalle, Daniele guarda al futuro con la consapevolezza e la capacità di spingersi oltre, sognando un giorno di diventare un collaudatore Ferrari. La sua storia è un’ispirazione per tutti i giovani che, come lui, vogliono trasformare una passione in una carriera di successo, dimostrando che anche partendo da un piccolo centro del sud è possibile raggiungere traguardi straordinari.