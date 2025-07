“Cuore Mediterraneo” a Diamante e San Nicola Arcella: premiate le buone pratiche nella raccolta dell’acciaio

- Advertisement -

COSENZA – Continua il viaggio di “Cuore Mediterraneo”, il tour estivo promosso da RICREA – Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, che il 12 e 14 luglio farà tappa a Diamante e San Nicola Arcella per celebrare l’impegno dei due Comuni calabresi nella raccolta differenziata dell’acciaio.

– Sabato 12 luglio alle ore 11.00, sul Lungomare di Diamante (Corso Vittorio Emanuele 177);

– Lunedì 14 luglio alle 11.30, a San Nicola Arcella presso il Belvedere.

Si terranno due cerimonie di premiazione con la partecipazione di rappresentanti di RICREA, delle amministrazioni comunali e degli attori della filiera del riciclo. Protagonista delle giornate sarà Alice, l’inviata speciale del progetto, che coinvolgerà cittadini e turisti spiegando con leggerezza e spirito vacanziero come gestire correttamente gli imballaggi in acciaio, anche durante le ferie. Scatolette, barattoli, bombolette, tappi corona: tutti materiali che si riciclano al 100% e all’infinito.

Nel 2024, in Italia sono state riciclate 435.539 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari all’86,4% dell’immesso al consumo, superando già oggi i target UE fissati per il 2030. RICREA porta così sulle spiagge un messaggio semplice e potente: anche in vacanza, riciclare fa bene all’ambiente, al mare e al futuro di tutti.