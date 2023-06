Criminalità sul Tirreno, Mons. Rega: “Insieme respingiamo il male”

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Sull’emergenza criminalità nel Tirreno cosentino, dopo i fatti di Cetraro, è intervenuto il Vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, Mons. Stefano Rega: “Come comunità cristiana e come cittadini siamo preoccupati per tutti questi episodi di violenza, che si registrano sul nostro territorio – ha detto Rega – Come comunità cristiana, in modo particolare, facciamo sentire la nostra presenza e vicinanza. Questi atti non devono far allontanare tutti quelli che si impegnano ogni giorno per dare a questo territorio un volto di pace e serenità e chi si impegna nel mondo del lavoro e della scuola. Invitiamo istituzioni e realtà educative ad essere uniti per il bene partendo da ciò che è buono”.

Mons. Rega ha invitato tutti a ripartire da tutto il bene presente all’interno del territorio: “La comunità ecclesiale e le parrocchie fanno tanto in questo senso – ha ribadito il Vescovo – Il bene può sempre vincere sul male, non scoraggiamoci per questi momenti. Incontro sempre scout, azione cattolica ed associazioni, c’è tanto grano buono che cresce e c’è speranza in questi nostri giovani. Per un albero che cade, c’è una foresta che cresce. Insieme respingiamo il male“.

