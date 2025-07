Controlli antidroga sull’alto Tirreno Cosentino per chi è alla guida: due denunce e patenti ritirate

- Advertisement -

SCALEA (CS) – Controlli su strada dei carabinieri che hanno eseguito un’attività mirata alla verifica del rispetto delle norme sulla circolazione, con particolare attenzione alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. L’intervento rientra nel Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 ed è stato effettuato nell’ambito di una collaborazione tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, grazie al supporto operativo di un laboratorio mobile della Forensic Lab Service. Questo strumento ha consentito l’accertamento immediato dello stato psicofisico dei conducenti e la conferma delle positività tramite controanalisi di laboratorio.

Il bilancio dell’attività

Nel corso del servizio sono stati controllati 30 veicoli e 32 persone. Due automobilisti sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Paola, poiché risultati positivi ai test per uso di sostanze stupefacenti, confermati da successivi esami di secondo livello.

Per uno dei due soggetti, la situazione si è ulteriormente aggravata: durante la perquisizione è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish, motivo per cui è stato segnalato alla Prefettura competente ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990. L’operazione ha portato anche al sequestro di un’autovettura finalizzato alla confisca, e al ritiro di due patenti per l’avvio della procedura di sospensione.