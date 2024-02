Consorzio Terredamare e la Riviera di San Francesco partecipano alla Bit di Milano

MILANO – La 40esima edizione della Borsa del Turismo di Milano ha visto registrare la partecipazione del Consorzio Terredamare – realtà associativa calabrese di strutture balneari e turistiche – e della sua sottorete La Riviera di San Francesco, ATS che raggruppa i comuni della costa tirrenica cosentina compresi fra Cetraro e Amantea, presenti su invito del Comune di Paola, capofila del progetto del Laboratorio Turistico che da tempo mira a realizzare la presentazione del territorio della Riviera come unicum che si caratterizza con le sue attrattive e le sue diversità. Per il Consorzio Terredamare sono stati presenti Francesco Imbroisi, Celeste Giglio e Sara Aloise; per la Riviera di San Francesco, oltre ad alcune presenze istituzionali del territorio – il sindaco di Paola, Giovanni Politano e la vice sindaca Maria Pia Serranò; il vicesindaco di Cetraro, Tommaso Cesareo – ha partecipato Alessandra Porto, referente del Laboratorio Turistico.

Le due realtà turistiche calabresi hanno preso parte ad incontri istituzionali e tecnici; in particolare, quello che si è svolto domenica, organizzato dalla Regione Calabria e focalizzato sul turismo religioso, dal titolo “Tra cielo e terra sulle orme di San Francesco di Paola”, dove hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, Padre Francesco Maria Trebisonda, Correttore (superiore) Provinciale dei Frati Minimi di San Francesco di Paola; il sindaco di Paola Giovanni Politano e altri dirigenti regionali. Nell’occasione, operatori e pubblico della Bit hanno potuto prendere visione, con proiezioni video, di suggestive immagini del santuario paolano e del territorio della Riviera di San Francesco, attraverso il video promozionale realizzato dal Consorzio Terredamare. Nella tre giorni fieristica si sono svolti anche incontri con tour operator, operatori commerciali, compagnie aeree e fornitori di servizi connessi al turismo e sia Terredamare, sia la Riviera di San Francesco hanno colto l’occasione per stringere accordi commerciali, sviluppare nuove strategie e intrecciare ulteriori fili per la tessitura di nuove reti.