Condannato per appropriazione indebita di un’auto, fermato dai carabinieri a Cetraro

- Advertisement -

CETRARO (CS) – È stato rintracciato e posto in arresto un cittadino polacco. L’uomo, condannato a 4 anni di reclusione per il reato di appropriazione indebita di un’auto, commesso in Slovacchia nel 2012, è stato rintracciato dai carabinieri di Cetraro Marina che su segnalazione del collaterale slovacco dell’organo di cooperazione internazionale di polizia denominato S.I.RE.N.E. (Supplementary Information Request at National Entries) hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo. Dopo il fermo l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Paola, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.