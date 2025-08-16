HomeTirreno

Concerti d’estate, al Teatro dei Ruderi arrivano Fiorella Mannoia e Umberto Tozzi

Live d'eccezione hanno caratterizzato la prima parte di agosto. Si riprende con la grande musica d'autore domani e lunedì 18 agosto

CIRELLA (CS) – Il Teatro dei Ruderi prosegue la programmazione sulla scia della grande musica d’autore con un ciclo di concerti dedicati al cantautorato italiano all’interno del festival dell’area archeologica di Cirella Antica, sotto la direzione artistica di Alfredo De Luca, realizzato con il cofinanziamento della Regione Calabria ed il patrocinio del Comune di Diamante. I primi giorni d’agosto hanno regalato al pubblico numerosissimo, grandi eventi tra cui la doppia data di Brunori Sas e il ritorno all’indimenticabile musica degli anni ’90 – 2000 con Gigi D’Agostino.

Dopo l’atteso live di Sal Da Vinci, reduce dal successo del tormentone estivo “Rossetto e Caffè” e la pausa di Ferragosto, il festival riprende con due nomi d’eccezione.

Domani sera, domenica 17 agosto sarà il turno di Fiorella Mannoia, che si esibirà accompagnata da un’intera Orchestra Sinfonica. Un evento inedito che ripercorre la lunga carriera della celebre interprete, tra poesia, impegno e melodia, con arrangiamenti unici pensati appositamente per questa speciale occasione.

Il giorno successivo, lunedì 18 agosto, calcherà il palco Umberto Tozzi, con l’unica tappa calabrese del suo Final Tour “L’Ultima Notte Rosa”. Un concerto imperdibile che rappresenta un vero e proprio omaggio alla sua straordinaria carriera, con una scaletta che includerà tutti i grandi successi che hanno segnato la storia della musica italiana e internazionale. L’evento è particolarmente atteso anche da turisti e fan provenienti dall’estero.

