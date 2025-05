Con.Si.Pe nel carcere di Paola tra croniche carenze di organico e doppi turni. «Personale allo stremo»

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Ieri una delegazione di dirigenti sindacali del CON.SI.PE si è presentata, su delega del capo del Dipartimento, per una visita presso il Casa Circondariale di Paola. La delegazione era composta dal Segretario Nazionale Federico Giugno, dal Segretario Regionale Calabria Giuseppe Marino e il Vice segretario regionale Calabria Maria Lucrezia Pandolfo. Dalla visita «è emerso una particolare sofferenza legata alla mancanza di organico che si accentua con le assenze a vario a titolo riducendo il personale impiegato a circa 78 unità a fronte delle 101 in pianta organica, costringendo il suddetto personale a svolgere doppi turni, nella misura nella maggior parte delle volte del turno 08/20. Ne consegue pertanto che la gestione del personale è da ritenersi ai minimi termini ricadendo sia nel benessere del personale e della vita privata che nella sicurezza dell’istituto Penitenziario».

«Il cospicuo numero di assenze porterebbe a pensare che oltre alla criticità organica ci sia stata una non ottimale gestione del personale e dell’impiego di parte di esso nei vari posti cd “cariche fisse”. Tra l’altro l’obbligo a turnazioni con straordinario determina lo sforamento dal monte ore previsto comportando che molto personale ha ore di straordinario espletate ed accantonate e non regolarmente retribuite. Il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti risulta anch’esso in seria difficoltà con il 50% della forza prevista mancante, costringendo il personale nel dover eseguire servizi su servizi con l’unica garanzia di sapere l’orario di inizio servizio ma mai quello della fine. Ad avviso di questa delegazione urge un immediato intervento sulla pianta organica al quale si attribuiscono la maggior parte delle problematiche rappresentate dal personale, considerando altresì la media anagrafica abbastanza alta del Personale, e da essa ne derivano ad esempio la quasi impossibilità nel garantire ad esempio il piano ferie estivo».